Alcaldesa de Chicago, la demócrata Lori Lightfoot, encendió la redes sociales al responder un controversial tuit de Trump sobre las protestas que han emergido a raíz de la muerte de George Floyd, al compartir el mensaje codificado: “Comienza con la ‘f’ y termina con ‘you'”.

For those looking for the clip of @chicagosmayor Lori Lightfoot telling President @realDonaldTrump "f— you," here ya go. pic.twitter.com/bbGCxXZ09U

— Kelly Bauer (@BauerJournalism) May 29, 2020