La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, envió este domingo un mensaje de apoyo a la comunidad de inmigrantes ante el plan del gobierno del presidente Donald Trump de enviar agentes de élite, que usualmente trabajan en la frontera, a ciudades santuario para arrestar indocumentados.

“Atlanta es y será siempre una ciudad amigable, sin importar de dónde eres”, dijo hoy Bottoms, cuya alcaldía compartió en las redes sociales una serie de consejos en inglés y español para que los migrantes conozcan sus derechos.

La alcaldesa demócrata dijo, sin embargo, que no ha recibido ninguna comunicación oficial del Gobierno de Trump sobre el plan de enviar a los agentes que habitualmente trabajan en la frontera mexicana a ciudades como Nueva York, Chicago y Atlanta, como parte de un operativo secreto para arrestar migrantes sin documentos.

Según informó este viernes el diario The New York Times, que cita a dos funcionarios que conocen el operativo secreto, se espera que también se despliegue a esos agentes en San Francisco, Los Ángeles, Houston, Boston, Nueva Orleans, Detroit y Newark.

Esta acción es el más reciente movimiento de la Administración Trump en su batalla contra las llamadas “ciudades santuario”, lugares donde las autoridades locales se niegan a cooperar con las autoridades federales para encontrar y deportar a indocumentados.

“Es indicativo del tipo de relación que tenemos con el gobierno federal en muchas áreas. Ni siquiera una alerta de cortesía para que nuestros oficiales estén preparados para responder si comenzamos a recibir llamadas”, indicó Bottoms en declaraciones a la cadena CNN.

Lo más importante, agregó la alcaldesa, es que los residentes deben recordar que Atlanta es “una ciudad amigable y se está haciendo lo que siempre hacemos, informar a la gente en caso de que sean blanco” de esta acción.

La Alcaldía de Atlanta y su departamento de asuntos relacionados con los migrantes divulgó hoy en las redes sociales una serie de recomendaciones para informar a esta comunidad sobre sus derechos en caso de ser abordados por los agentes federales.

“No abra la puerta sin una orden judicial. Evite salir de su casa al menos que sea necesario”, alertó la Oficina de la Alcaldesa, que también insta a grabar y documentar los “incidentes de arrestos por Inmigración”.

Atlanta is and always will be a welcoming city—regardless of where you are from. Immigrants make our city and our nation stronger. #knowyourrights pic.twitter.com/hdBU8mEi2A

— City of Atlanta, GA (@CityofAtlanta) February 16, 2020