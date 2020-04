El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reclamó el viernes un plan de movilización nacional de personal médico y de enfermería para ocuparse del fuerte aumento previsto de casos de coronavirus en su ciudad y en otras metrópolis de Estados Unidos, donde la pandemia está al borde de superar la capacidad de los sistemas de salud.

“La semana próxima en Nueva York será muy ruda, la semana próxima en Nueva York y Detroit y Nueva Orleans y muchos otros lugares”, dijo de Blasio por el canal MSNBC.

“Y a menos que las fuerzas armadas estén plenamente movilizadas y creemos algo que nunca hemos tenido: una especie de movilización nacional de personal médico para trasladarlo constantemente a los lugares de necesidad más urgente.

