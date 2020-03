Alcalde de Miami, Francis Suárez, vuelve a dar positivo al coronavirus

Al someterse nuevamente a la prueba del coronavirus, el alcalde de Miami Francis Suárez dio positivo.

La noticia la dio a conocer el propio Suárez en una publicación en sus redes sociales.

La ciudad de Miami dio a conocer un toque de queda para sus residentes a partir de este miércoles.

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, deberá permanecer más días en la cuarentena obligatoria en su hogar, pues al realizarse nuevamente la prueba del coronavirus volvió a dar positivo.

Yesterday, I was retested as part of the official process to be released from quarantine. Here are my results as well as some major announcements regarding new testing and safety measures in the @CityofMiami. pic.twitter.com/EuEhtAJxGr — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) March 24, 2020

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Suárez informó que pretendía volver a ejercer sus funciones desde la Alcaldía por lo cual se sometió al examen pero “fue reprobado”, según sus propias palabras.

En la misma publicación, el alcalde de origen hispano ofreció detalles sobre la apertura en Miami de un lugar dedicado a realizar pruebas de detención del coronavirus, en las afueras del estadio de los Marlins.

Este sitio será el primero en la ciudad de Miami, en Florida, de acceso público, el cual se unirá a la iniciativa de las autoridades de realizar las pruebas en los hogares de las personas mayores que estén confinadas.

Seniors make up a significant portion of the @CityofMiami’s population, and are also among the most vulnerable to COVID-19. Today, we announced a new at-home testing service for homebound seniors 65 and over to protect these high-risk members of our community. #InThisTogether pic.twitter.com/xDjHsPabQB — Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) March 23, 2020

El alcalde Francis Suárez aseguró que más tarde en la semana se someterá nuevamente a la prueba; sin embargo, desde su propio confinamiento en casa ha estado adoptando medidas para evitar la propagación del coronavirus, como el toque de queda.

Según se conoció, los residentes de la ciudad de Miami tienen, desde este miércoles, orden de permanecer en sus casas para prevenir contagios de coronavirus, aunque pueden salir a comprar alimentos y productos de primera necesidad, a hacer ejercicio e ir al trabajo con ciertas limitaciones.

The @CityofMiami has officially issued a shelter in place order. Effective today, all non-essential travel within the City will be prohibited to fight the spread of COVID-19. The sooner we take action, the sooner we can return to normalcy. More details below. #InThisTogether pic.twitter.com/pp30e06lTo — Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) March 25, 2020

El administrador municipal, Arthur Noriega, emitió una orden municipal en la noche del martes dando instrucciones en ese sentido, algo que ya había adelantado el alcalde, Francis Suárez, quien está enfermo de coronavirus y aislado en su domicilio desde hace semanas.

“Espero que la gente acate el mensaje de quedarse en casa”, dijo Suárez en un vídeo transmitido anoche desde su reclusión.

La orden dictada por Noriega contrasta con la política del alcalde del condado de Miami Dade, Carlos Giménez, quien ha tomado medidas para evitar la concentración de personas, pero no ha ordenado que la población se quede en casa, pero es similar a la decisión tomada por el alcalde de la vecina Miami Beach, Dan Galber.