El alcalde mexicano de Las Margaritas fue atado a una camioneta y arrastrado por las calles por una furiosa multitud de habitantes de la comunidad.

El impactante ataque contra el alcalde mexicano fue en protesta por no haber cumplido las promesas de campaña, incluyendo las reparaciones en las principales carreteras de la ciudad.

El funcionario fue rescatado por la Policía Municipal en un altercado donde 20 personas resultaron heridas y menos de 30 fueron detenidas.

Un video publicado en las redes sociales muestra al alcalde mexicano de Las Margaritas, Chiapas, siendo atado a la parte trasera de un camión y arrastrado por las calles de la ciudad por residentes molestos con su gestión.

El video publicado en Twitter por el medio de noticias Tinta Fresca Chiapas muestra cómo un grupo de hombres toman la justicia por sus manos y sacan a Jorge Luis Escandón Hernández, el alcalde de la ciudad de Las Margaritas en el estado de Chiapas, de su oficina, y lo atan a una camioneta Toyota.

La grabación dura apenas 17 segundos, pero se ve cómo avanza la camioneta de la cual el alcalde mexicano va amarrado con una cuerda.

UNA SU ARRASTRADA. Alcalde de #LasMargaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, es sujetado a una camioneta que lo arrastra en pleno parque central, luego de haber sido secuestrado de la propia alcaldía #Chiapas #VideoViral pic.twitter.com/ptdP7g2w92 — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) October 8, 2019

Los hombres, todos agricultores, estaban furiosos porque Escandón Hernández no había cumplido una promesa de campaña de reparar una carretera local, informó la BBC.

Funcionarios públicos del municipio intentaron detener a la comunidad iracunda a través del uso de la fuerza pública, según informó el periódico mexicano El Informador.

Sin embargo, la camioneta entró en marcha y arrastró sin piedad al alcalde por las calles de Santa Rita, un pueblo de Las Margaritas, según se evidencia en el video que se ha vuelto viral.

Docenas de policías municipales finalmente detuvieron el vehículo y rescataron al alcalde, según informó BBC.

Varias personas resultaron heridas en los enfrentamientos entre los agricultores y los miembros de la policía.

Medios locales indicaron que menos de 30 personas fueron arrestadas y 20 resultaron heridas.

Según los informes policiales, el alcalde mexicano no sufrió heridas graves, pero aseguró que presentaría cargos por secuestro e intento de asesinato, reseñó The New York Post.