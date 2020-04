En el reporte del día lunes, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, se mostró positivo y optimista elogiando y agradeciendo a los neoyorquinos por practicar el distanciamiento social cuando anunció las nuevas cifras de coronavirus (COVID-19) en el estado, reseñó ABC News.

“Este es un muy buen día”, dijo de Blasio después de anunciar que el número de nuevos ingresos hospitalarios disminuyó a 383 el sábado, comparado con los 463 del día viernes.

Asimismo, el alcalde instó a los residentes de la ciudad a continuar con las reglas del confinamiento diciéndoles que “en este momento estaban en el equipo más importante del que formarán parte en toda su vida”.

Durante su rueda de prensa, de Blasio también dijo que reafirmaba su anuncio de que las escuelas de la ciudad no abrirán durante el resto del año, a pesar de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que tal decisión no le correspondía al alcalde.

“Todos dicen que mantengan las escuelas cerradas. Literalmente no escucho ninguna voz que diga que necesitamos abrir las escuelas en medio de tanta inseguridad”, dijo de Blasio. “No escucho a nadie decir, ‘oh, no te preocupes'”.

Durante el fin de semana, Cuomo dijo que era solo la “opinión” del alcalde que la ciudad debería mantener las escuelas cerradas hasta el otoño, y que en este caso Cuomo tenía la autoridad sobre el tema por ser el gobernador. El distrito escolar atiende a más de 1.1 millones de estudiantes en 1,800 escuelas.

