Fue durante una entrevista ante los medios donde Alberto que se casó hace poco, incluso fue casi en el mismo día de la muerte del “Rey de la música ranchera” Vicente Fernández. Incluso consideró no hablar al respecto sobre el fallecimiento: “Ya estaba prevista la boda para esta fecha, pero no es lógico hablar ahora de ello”, dijo.

“Ellos salieron de España y, lógicamente para poder salir del país, te exigen la prueba. Fueron, se la hicieron y salieron negativos. Llegaron a México y en México lo lógico es ´Vamos a hacernos la prueba para poder estar con mi marido´, se hicieron la prueba y ahí fue donde salieron positivo. No sabemos si fue en el avión de España para México, no sabemos si fue en el avión de México para Torreón”, dijo Vázquez. Archivado como: Alberto Vázquez esposa

“No soy capaz de hablar algo de él, no me interesa”

El cantante y actor mexicano de 80 años de edad, quien se formó en la época dorada del rock and roll en México, fue cuestionado sobre el tema de moda, que son las acusaciones de Enrique, a lo que no se quiso meter en problemas, y además de que evitó agrandar aún más la ‘herida’.

“Podré tener mis diferencias con ese señor, y son muy mías y muy de él, pero ya lo que le está pasando es cosa de él, yo no opino nada ya es bronca de ellos, no soy capaz de hablar algo de él, no me interesa”, fueron las palabras del artista Alberto Vázquez en la entrevista para Hoy Día. Archivado como: Alberto Vázquez esposa