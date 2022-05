UNA INESPERADA PÉRDIDA. Este lunes, a través de un comunicado de prensa, fue que Alberto Del Río -luchador de la WWE- anunció que su exesposa, Ángela Velkei, falleció el pasado 30 de abril. El luchador mexicano, aseguró que “hasta el último de los momentos, Ángela luchó por recuperarse”, lamentablemente su cuerpo no resistió y perdió la vida en el hospital de Naucalpan, Estado de México, donde estaba internada.

En el comunicado de prensa que compartió el luchador mexicano, destacó sus agradecimientos a las personas que habían estado al pendiente de su expareja y señaló que su ayuda en la donación de “plaquetas y sangre” fue importante durante el tratamiento de Velkei. Aunque, no compartió cuáles fueron las causas del deceso ni porque razón se encontraba hospitalizada.

"Ángela falleció este pasado sábado 30 de abril del 2022 y luchó con todas sus fuerzas hasta su último segundo en este mundo. Hoy descansa con Dios y está cuidando a Sofia, Stephanie y Joseph desde el cielo.", destacó el oriundo de San Luis Potosí, México, en redes sociales tras informar la muerte de su ex pareja.

El luchador mexicano en varias ocasiones se ha mantenido privado en torno a vida privada, por lo que la muerte de su ex pareja fue un suceso que ha causado el apoyo de sus seguidores y público general. Alberto Del Río, informó que la muerte de Ángela ocurrió el pasado 30 de abril, y que días antes había estado luchando con todas sus fuerzas hasta el último segundo.

"Ángela, fuiste mi esposa por muchos años, la madre de mis hijos, mi mejor amiga, consejera y estuviste ahí para mí en muchos momentos en donde mundo me dio la espalda con palabras de aliento y un abrazo sincero. Gracias por tanto Ángela. Te extrañamos como no tienes idea.", escribió Alberto en un hilo de Twitter, donde anunció la lamentable noticia.

En el comunicado que emitió el luchador, destacó que Ángela Velkei no solo fue su esposa, sino que se convirtió en su mejor amiga y consejera, siendo una de las pocas personas que nunca le dio la espalda y siempre tenía palabras de aliento y abrazos sinceros; por ello, Alberto destacó que siempre estará agradecido por su presencia en su vida y que la extrañará demasiado.

“Pero te juro que nuestros hijos van a crecer y ser hombres y mujeres de bien como siempre me lo pediste. Papá estará aquí para ellos. Descansa en Paz. En este mundo siempre fuiste mi ángel y así siempre te lo dejé saber. Ahora te conviertes verdaderamente en un ángel velando por nosotros desde el cielo. Siempre serás mi ángel. Nuestro ángel. Te amamos Angela. Gracias por ser tú.”, escribió Alberto.

Mandan sus condolencias

Después de dar a conocer la trágica noticia, el luchador recibió varios mensajes de condolencias a través de las redes sociales por parte de seguidores, amigos y colegas. Varios le enviaron su cariño y le informaron que estarían orando por el descanso de su expareja; al igual, le ofrecieron su apoyo en esos momentos de necesidad.

“Lamentó mucho la perdida de la mamá de tus hijos. Desde que me enteré, estuve llamando al celular que dejaste y sonaba ocupado, para poder ir al hospital. Lamentablemente, no tuve respuesta y hoy me enteró de esta su perdida. Lo lamento mucho. Dios la tenga a su lado. Atte. El Flaco.”, “Amigo, lamento esta noticia, mi esposa y yo fuimos testigos de tu boda por el civil y la conocimos, una gran persona, amable y noble, descanse en paz y envío un fuerte abrazo para ti y tus hijos.”, “Lo siento Alberto. Mis ruegos y oraciones están con ella ahora mismo.”, indicaron en redes sociales.