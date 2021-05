“The Conjuring: The Devil Made Me Do It” es una película basada en hechos reales

Inspirada en el primer caso en la historia de EE.UU. en el que un acusado de homicidio afirmó como defensa estar poseído por el demonio

Alberto del Arco es un investigador de México que ha tenido la oportunidad de presenciar posesiones y eventos paranormales. Inició su carrera en los medios de comunicación donde participó en varios programas y ahora se ha popularizado en redes sociales. A través de su carrera, Alberto ha conquistado a millones de hogares a nivel internacional, convirtiéndolo en el investigador de fenómenos paranormales #1 de habla hispana. "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" revela una espeluznante historia de terror, asesinatos y maldad desconocida que conmocionó incluso a los experimentados investigadores de fenómenos paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren. La película se estrenará en cines y en IMAX el 4 de junio de 2021 y estará disponible en HBO Max durante 31 días a partir de su estreno en los cines. Alberto del Arco habla sobre The Conjuring Es uno de los casos más sensacionales de sus archivos, que empezó con la lucha por el alma de un niño pequeño y luego los llevó más allá de todo lo que hubieran visto antes hasta llegar al primer caso en la historia de Estados Unidos en el que un acusado de homicidio argumentó como defensa estar poseído por el demonio. Es la séptima entrega del universo de "Conjuring", la franquicia de terror más grande de la historia, que ha recaudado más de $1.800 millones en todo el mundo. El experto en actividad paranormal Alberto del Arco habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre la nueva entrega.

Alberto del Arco Conjuring: ¿Cómo te impactó en lo personal esta película? “La película es muy buena no me arrepentí, yo soy un poco delicado a veces en eso de las películas especialmente de terror, pero a mí me encantó esta saga del Conjuro y creo que mi favorita hasta el momento bien podría ser esta tercera parte, yo creo que es de las más interesantes sobre todo porque hablamos de posiciones”. MH: “¿Qué experiencia has tenido sobre posiciones infantiles?”. AA: “De entrada inicia de una forma espectacular esta película que yo creo hicieron un homenaje al Exorcista, en lo personal lo que me ha tocado vivir han sido situaciones muy fuertes, especialmente con una chica”.

Alberto del Arco Conjuring: ¿Qué experiencia has tenido sobre posesiones infantiles? “Resulta que me hablaron una familia que la estaba pasando muy mal, el señor había perdido el trabajo, les estaba yendo muy mal en todas partes se empezaban a enfermar, habían discusiones, peleas y de pronto una de las chicas de las hijas de familia, empezó a sentirse muy mal. Su comportamiento no era normal, cambiaba repentinamente y parecía no ser ella misma. “Como si se tratara de otra persona que agredía a toda la familia y nada que ver con la niña que siempre ha sido, yo voy acompañado de un especialista y trata de ahuyentar todo lo negativo. Esta niña empezó agredir a la médium a golpes no sabíamos qué hacer, tenía una fuerza descomunal y después de un rato se desvaneció como si estuviera desmayada. Se sentía muy mal y luego su madre empieza a reaccionar de la misma manera, empezaron a cambiar los papeles, tomamos a la madre y la llevamos a una cama, les sugerí ala familia que hicieran oraciones, abre los ojos y no se acordaba de nada”.

Alberto del Arco Conjuring: ¿Cómo te proteges y que tendrían que hacer las personas que se ven afectadas por una posesión? “En este caso lo que estamos haciendo es guardar un poco de distancia, soy investigador de fenómeno paranormal, trato de ponerme un poquito al margen, soy una delgada línea entre lo que puede ser y lo que no es, y por su puesto en mi cabeza venían otro tipo de cuestiones como si pudiera ser alguna especie de esquizofrenia, pero cuando brinca de la hija a la mamá, dijo si realmente se trate de algo del más allá que no podemos entender del todo”. La psíquica le dio una especie de rito, para que lo hicieran prácticamente en su casa, tal como algunas hierbas que tenía que comprar, que los olores ahuyentan a estos seres malignos, después de esto se calmó bastante la situación en esa casa”, argumentó Alberto del Arco.

¿Qué opinas sobre que en la película se habla que por primera vez se lleva a la corte una defensa en la posesión de alma demoniaca? "Es interesante, pero es algo muy complicado como de pronto puedes llevar un caso de este tipo a la corte, es difícil que te crean porque hay personas que no creen ni en Dios ni en el Diablo, entonces haces más difícil que esto se vaya a corte, pero si tú me preguntas a mí, sí podría ser como válido en algún momento de llevar o defender a alguien". "Porque no hizo algún tipo de crimen lo hizo el demonio, pero que podría ser de gran ayuda en algunos casos, pero tendría que haber personas calificadas como exorcistas, personas muy bien preparadas y que no sean corrompibles si esto fuera creo que podría ser un argumento válido".

¿Qué opinas sobre el éxito que has obtenido y de tu despido de TV Azteca? "Así pasan las cosas en este tipo de empresas, pasan situaciones que no nos gustan, pero a veces nos sirven para crecer más y para superarnos constantemente, siento que fue lo que paso estuve en un proyecto muy exitoso, se me acabó en ese momento a mí o me lo terminaron, "Pero mi intención fue superarme a lo que algún día hice en ese lugar y tratar de trabajar más por lo que a mí me gusta y me apasiona y creo que vamos por un buen camino".