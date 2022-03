Albert Martínez ya no forma parte del programa Despierta América

Pero además, confirman otra medida que lo deja fuera de la pantalla

Personal de Univision confirma la versión de su salida

Con una mala noticia han despertado los televidentes de habla hispana en Estados Unidos, pues la cadena Univision ha confirmado la salida del meteorólogo Albert Martínez, del famoso programa Despierta América, así lo informó la compañía a través de un mail que compartió con el medio de comunicación El Diario de Nueva York.

En pleno jueves 17 de marzo se da a conocer esta noticia de la periodista de espectáculos Mandy Fridman, quien por medio de su Instagram publicó la foto de la portada, pero que de inmediato tuvo reacciones del público, pues el experto en clima de origen español, era muy querido por el público por su singular manera de dar a conocer los cambios de clima.

¿PORQUÉ SALIÓ DEL PROGRAMA?

Desde hace algunas semanas que el español ya no salía en las emisiones del programa, muchas personas pensaron que estaba de vacaciones, sin embargo, los rumores comenzaron a llegar y el medio de comunicación mandó un mail a Univisión para preguntar por él, por lo que en respuesta confirmaron que no solamente ya no estaría en el programa, sino fuera de todo proyecto de Univision.

Fueron precisamente algunos de sus más fieles seguidores quienes comenzaron a cuestionarse los motivos e porqué ya no aparecía a cuadro el jefe de meteorólogos, por lo que se investigó lo que sucedía y por fin salió a la luz que ya no forma parte del equipo de la televisora, sin embargo, no se conocieron más detalles sobre su salida. Archivado como: Albert Martínez Despierta América