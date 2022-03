Uno de los momentos mas complicados dentro de la televisión, de más concentración, fue la toma de posesión de Biden, yo creo que nunca había estudiado tanto como aquel día para prepararme a hablar del tema, ni en la escuela, ni en la primaria ni en la universidad, mi mamá me estuvo echando la mano y ayudándome a estudiar, me pasaba las tarjetitas, y al final me dijo que estaba muy orgullosa de mi”, Recordó Tacher.

No tenía una buena relación con Raúl González

Alan finalizó contando, que aunque hoy en día mantiene una gran comunicación y cercanía con su compañero de trabajo, Raúl González, no siempre tuvo la facilidad de convivencia con él, pues confesó que al principio le costó mucho trabajo acercarse a el, y que cuando Raúl regresó, todo cambió…

“Por otro lado está Raúl, no se porque me dan ganas de llorar si me da alegría lo voy a decir abiertamente y como es, los primeros años, no se porque con la persona con la que más trabajo me daba convivir es con Raúl, después el se va y todo sigue igual. Después regresa, y no se que pasó que de no llevarnos, no tener ningún tipo de comunicación, a convertirse el día de hoy en mi hermano. Le puedo contar lo que sea…” Finalizó.