El conductor Alan Tacher fue criticado por felicitar a Pamela Silva por su bebé

En medio del escándalo del nacimiento de su bebé y la separación de su marido, Pamela Silva ahora enfrenta las críticas

El periodista de Chisme no like, Javier Ceriani fue implacable contra el conductor de Despierta América

El periodista de Chisme no Like, Javier Ceriani, fue implacable contra el conductor de Despierta América, Alan Tacher, quien felicitó a Pamela Silva por el nacimiento de su bebé, sin contar con que sería objeto de críticas por sus palabras en medio del escándalo que vive la conductora de Primer Impacto, a quien le advirtió lo que podría sufrir su bebé.

El conductor de Despierta América, Alan Tacher expresó unas palabras para Pamela Silva en medio de su escándalo: “Esto demuestra que puede estarse cayendo alrededor de ti el mundo y pueden estar diciendo, hablando, pueden estar teniendo los problemas que sean, pero ese momento, ese amor no te lo quita nada ni nadie”.

Por su parte, Javier Ceriani escribió en la descripción del video un claro mensaje contra Pamela Silva y su bebé: “Alan Tacher no le importa lo que las letras escarlatas signifiquen, pues felicita a Pamela Silva por haber dado a luz a un hijo fuera de su matrimonio. Lo que sea de cada quien pero feliz día de las madres”, fue tajante.

Sin embargo, en el video donde se pueden ver por completo las opiniones de los conductores de Chisme No Like, el argentino Javier Ceriani fue enfático en decir lo que le esperaría al bebé de Pamela Silva: “Alan Tacher salió en defensa de Pamela Silva, lo dijo debe ser por nosotros porque somos los únicos que estamos hablando de esto porque los demás medios tienen miedo como diciendo ‘que hablen lo que sea, lo más importante es el amor a un hijo’, yo entiendo que el amor del hijo pero el niño viene en un contexto y eso se siente desde el embrión, todo lo que pasa en el embarazo de una mujer todo eso afecta al futuro de la criatura, no es tener un hijo y ya soy feliz…”, comienza asegurando el periodista argentino.

Pero se le va a la yugular a las palabras de Alan Tacher: “¿Cómo lo tuviste, qué pasó en el embarazo, en qué contexto nació? ¿Nació en felicidad, nació escondido, nació oculto, nació en escándalo? Todo eso lamentablemente trae consecuencias”, tirando la indirecta para Pamela Silva y las condiciones en que vivió su embarazo de César Conde.

Y Javier Ceriani siguió sin medir sus palabras: “El acto de tener un hijo no tiene que ser algo egoísta, traigo un alma al mundo con toda la responsabilidad de mi propia alma, generarle el contexto perfecto a esta alma que va a venir a este mundo, así que mucha responsabilidad para los que van a ser padres y madres… ella se lo jugó a ver si se lo reconocía y él dijo que no…”, haciendo alusión a que Pamela Silva aparentemente engañó a César Conde y quería estar segura que le daría todas las comodidades al pequeño bebé.

Como siempre no pudieron faltar los comentarios de la gente: “Pamela tú con la frente muy en alto, qué les importa a la gente chismosa y metiche, tener un hijo no es una vergüenza”, “Desde hace tiempo debió divorciarse de él. Quizás tuvo la esperanza que más adelante que el quisiera tener hijos con ella. Pero no pasó, y el tiempo para ella se le acababa”, “Que viene a hablar el Alan. Aquí no es por haber tenido el hijo, es por la forma que ocultó todo. Por qué no disfruto con orgullo y alegría con la frente en alto su embarazo. Si hubiera sido otra persona famosa le caen con todo”.