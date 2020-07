El presentador de Despierta América, Alan Tacher, dio positivo por coronavirus.

Como medida de prevención, Univisión ha decidido enviar a todo el talento a sus casas para que cumplan con la cuarentena respectiva.

También han solicitado de forma obligatoria al personal que se realicen la prueba para confirmar si están o no contagiados antes de ingresar a las instalaciones del canal

El presentador de Despierta América, Alan Tacher, dio positivo por coronavirus y de inmediato enviaron a sus compañeros de trabajo a casa.

Hace unos días, la presentadora de El Gordo y La Flaca, Clarissa Molina, dio positivo por Covid-19. Esto activó las alarmas también en el programa Despierta América, después de que Francisca Lachapel confesara haber compartido recientemente con Molina.

En medio de la preocupación que se desató en el canal, tanto presentadores como parte del equipo técnico manifestaron que se practicarían la prueba para detectar el coronavirus.

En efecto, Alan Tacher y su esposa Cristy dieron positivo a la enfermedad. Aunque aun el presentador no lo ha hecho oficial en sus redes sociales.

Ahora, como medida de prevención, Univisión ha decidido enviar a todo el talento a sus casas para que cumplan con la cuarentena respectiva.

Incluso pedirles a sus empleados que se practiquen la prueba obligatoriamente, ya que no podrían ingresar a las instalaciones de la empresa de no contar con el resultado que respalde que no se encuentran contagiados con el virus.

Desde este jueves, los presentadores trasmitirán desde sus casas, tal como se ha visto en muchos programas durante la pandemia.

Esta mañana, Despierta América publicó a través de Instagram una foto del elenco junto a un mensaje que decía “Este #TBT hoy lo necesitamos más que nunca ❤️ Gracias por sus mensajes”.

Con estas palabras corroboran que la situación en el programa es delicada, pero no ofrecieron mayores detalles.

Alan Tacher da positivo por coronavirus y envían a sus compañeros a casa

El caos comenzó hace unos días y ya ayer se veían las consecuencias, pues Raúl González se encargó prácticamente solo de animar el show de las mañanas.

Lachapel trasmitió desde casa y aseguró que se practicaría la prueba en la tarde, aunque aun no se conocen los resultados.

Mientras que Alan Tacher y Karla Martínez brillaron por su ausencia.

Según reseñó La Opinión, Tacher había empezado a sentirme mal el fin de semana, pero como tenía planeado salir de vacaciones decidió practicarse la prueba antes de viajar.

Con respecto a la situación, la empresa manifestó que están tomando todas las medidas necesarias para el resguardo de su personal.

“En Univision, nuestra prioridad principal sigue siendo la salud y seguridad de nuestros empleados, la comunidad y nuestros socios. Trabajamos de cerca con nuestro equipo de Seguridad Global para poner en práctica los estándares y procedimientos establecidos por las diversas agencias gubernamentales nacionales y locales respecto al COVID-19″, escribieron en un comunicado enviado al medio.

“Nuestras oficinas y estudios se limpian y desinfectan de manera intensiva y profunda a diario. Tenemos un número limitado de empleados por turno y los rotamos para reducir la exposición y contagio potencial. Además, los miembros de nuestro elenco y equipo se hacen la prueba con regularidad y se requiere que todos se pongan mascarilla y guarden una distancia segura”, agregaron.

“Continuamos monitoreando activamente la situación en curso y siguiendo los consejos y dirección de funcionarios federales y estatales, y de las agencias de salud”.