Mientras se encontraban realizando los “trucos de Alaïa”, Toni Costa recibe una patada de su hija

Esto provocó que el esposo de Amari López cayera al suelo del dolor

Toni Costa le dice a su hija que se ha quedado sin hermanos

“Te has quedado sin hermanos”. Alaïa Costa, hija de Adamari López le da tremendo golpe a su padre Toni Costa en un video en TikTok, provocando que el hombre cayera de cuclillas y con un rostro lleno de dolor.

Tremendo golpazo que la hija de la conductora puertorriqueña Adamari López, Alaïa Costa le propició a su padre en un reciente video publicado en la cuenta oficial de TikTok del bailarín español.

Todo sucedió cuando Toni Costa se encontraba grabando un video para TikTok junto a su hija, Alaïa Costa López de 5 años, que consistía en que Toni la cargara de los brazos para que la pequeña diera una pirueta en el aire.

Sin embargo, lo que menos se esperaba la pareja de Adamari López, era que como su hija no tenía el suficiente espacio, chocara con la parte baja de su abdomen, dándole tremendo patadón en su parte íntima.

Esto hizo que Toni Costa cayera al suelo en cuclillas con un semblante doloroso en su rostro, mientras que Alaïa se soltaba riendo.

Posteriormente el originario de Valencia, España, le dijo a su hija: “Te has quedado sin hermanos, ¿lo sabes verdad”, provocando que su hija riera aún más al fondo del video.

Al final del TikTok se escucha la voz de la conductora, Adamari López, preguntando qué había sucedido, sin embargo, Toni Costa ya se encontraba en el piso quejándose del dolor, mientras que su hija Alaïa continuaba riéndose.

“Me has pateado”, se escucha decirle Toni Costa a su hija, a lo que continúa diciendo, “Yo no me rio, no sabes lo que molesta y duele”.

Al pie del video de Toni Costa y su hija Alaïa se podía leer el siguiente mensaje: “Sinceramente eso dolió y muchooo!”. Puedes ver el video del esposo de Adamari López aquí.