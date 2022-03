¡Prepárate para renovar tu alacena con el mejor estilo! Si estás decidido a que tu alacena permanezca siempre organizada, te sugerimos seguir estos diez tips que han implementado millones de personas para crear espacios únicos en su cocina.

Con estos consejos, podrás iniciar un proceso de limpieza y organización, en el que te asegurarás de que tus alimentos, artículos de limpieza y utensilios de cocina estén siempre organizados: ¡Descubre cómo hacerlo!

Haz una limpieza general

Es posible que haya pasado mucho tiempo desde la última vez que hiciste una limpieza general en tu cocina, pero es la oportunidad perfecta para deshacerte de todos los artículos que ya no usas o no necesitas. El primer paso para renovar tu alacena es revisar las fechas de caducidad de los productos que has adquirido, constatar que tus utensilios funcionen correctamente y evitar conservar artículos que ya no te son útiles; con esto, podrás liberar espacio para acomodar estratégicamente todas tus pertenencias.

Divide en categorías

Para mantener una alacena organizada no basta con hacer una limpieza general, se requiere de una estrategia para colocar los artículos de acuerdo a su categoría; por ejemplo, una sección para colocar utensilios, otra para comida y una más para productos de limpieza. La división en categorías puede realizarse empleando cajones especiales, lo que permitirá acceder a todas las secciones de la alacena sabiendo a la perfección dónde se encuentra cada artículo.

Etiqueta

Un paso clave para iniciar la renovación total de tu alacena es colocando etiquetas en cada una de las secciones que la componen; así, tendrás un referente visual y podrás ahorrar tanto espacio como tiempo. Para hacer esto, existen opciones como las máquinas para imprimir etiquetas vía bluetooth, e incluso etiquetas temporales con plumón, o etiquetas diseñadas para escribir con tiza, que aunque podrían durar menos tiempo, te permitirán organizar tus artículos de manera provisional.