Página

1 de 4

Hombres: ¿por qué no quieren ir al médico?

Por qué debe saber que es necesario que se realice chequeos médicos

5 formas de convencerlo de acudir al médico

¿Tu pareja no está muy convencida de acudir al médico, aunque se sienta mal? No te preocupes, es normal que algunos hombres pospongan una visita al médico por temor o porque les genere cierta ansiedad.

A veces tenemos que hacer una labor de convencimiento para que nuestra pareja se realice chequeos o para que acuda al médico; en realidad puede ser una labor titánica, pero definitivamente no es imposible lograrlo si sigues los consejos que te presentamos a continuación.

Dile que lo acompañarás a su cita

Aunque un hombre no lo diga abiertamente, él también puede llegar a sentir temor ante situaciones en las que no tiene control. Ir al médico es una situación que puede causarle estrés a cualquier persona, pero no tiene por qué ser así y la realidad es que una visita al médico no es nada del otro mundo. Algo que también podría estarle causando esa tendencia a posponer una cita médica es que puede abrumarse con los papeleos que ésta implica; si así lo decides, puedes ayudarle para facilitarle el proceso.

Recuérdale que solo serán unos momentos de su tiempo

Si está indeciso porque no quiere perder mucho tiempo de su día o porque considera que no se siente mal, hazle saber que acudir al doctor no le quitará muchas horas; es más, podrían ser tan solo unos minutos los que requiera para hacerse un chequeo rápido. Además, la cuestión del tiempo no debe ser un factor, ya que puede considerarlo como una inversión para su presente y futuro.