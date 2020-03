Aislinn Derbez revela la verdadera situación por la que pasa su relación sentimental

La hija de Eugenio Derbez pasó por la alfombra verde de los premios Spotify Awards

Actualmente trabaja en la serie de Netflix, ‘La casa de las flores’

Por fin, Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez rompe el silencio sobre su relación con el actor Mauricio Ochmann y aclara los rumores que se ciernen sobre una supuesta separación entre ambos

A su paso por la alfombra verde de los premios Spotify Awards, la actriz fue cuestiona sobre una posible separación entre ella y su marido, con quien tiene una pequeña hija. Ante las preguntas de los curiosos reporteros, Aislinn Derbez declaró que “hoy en la mañana estaba en mi casa, y me saludó súper buena onda, entonces, no sé… en este momento si estamos separados porque estoy yo aquí y el allá, pero pues qué te digo”.

Asimismo, José Eduardo Derbez, hermano de la actriz, también comentó sobre los rumores que rondan en los medios de comunicación y las redes sociales.

“En lo que yo me quedé, y lo que yo tengo entendido es que ellos están pues bien, me llegó el rumor de que la gente decía que no estaban juntos porque no subían fotos juntos, eso es una tontería, o sea, mi mamá no sube muchas fotos con su marido y están juntos y están felices”, dijo el joven, quien además agregó:

“Lo que pasa es que también están trabajando y de repente ella cuida a la niña o él cuida a la niña y así, y se dividen las tareas de la niña pero porque están trabajando, en lo que yo me quedé, porque uno nunca sabe, en lo que yo que fue hace cuatro días, ellos están súper bien, y están muy enamorados y muy contentos”.

La actriz actualmente protagoniza la serie mexicana, ‘La casa de las flores’, la cual es transmitida en la plataforma, Netflix.

Con información de Agencia México.

Rumores y redes sociales

Los rumores comenzaron a raíz de que la pareja dejó de subir en sus redes sociales, fotografías juntos, incluso a ambos se les vio sin sus argollas de matrimonio.

Según El Diario, los rumores de una posible separación se deben a que el pasado 14 de febrero ninguno los dos actores se escribió mensajes de amor en las redes sociales, además de que ninguno ha compartido fotografías juntos desde hace un buen tiempo.

Sin embargo, hace días Aislinn Derbez cayó los rumores de una posible separación luego de que publicara un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece la pequeña Kailani montada en un caballo mientras su padre, Mauricio Ochmann la acompaña.

VER EL VIDEO AQUÍ.

Suelta la Sopa publicó una imagen de ambos en su cuenta oficial de Instagram, en donde se menciona la posible separación, lo que generó cientos de comentarios por parte de los usuarios, en especial de una empleada doméstica que presuntamente trabaja para ellos.

“Atención !! Yo soy la que limpia la casa de ellos, todo eso es falso. Son felices y hasta ellos están asombrados. Esta mañana yo los vi muy contentos”, comentó la mujer.

El comentario de la presunta empleada doméstica de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann generó incredulidad entre los seguidores de Suelta la Sopa.