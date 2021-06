Especulan que Aislinn Derbez ya estaba ‘cuidándose’ de una traición de Mauricio Ochmann

La revista TvNotas da cuenta de las especulaciones desatadas a raíz de que Mauricio Ochmann confirmó nueva novia: “Mauricio Ochmann ya tiene novia ¿y saben qué? le dio like a la morrita desde septiembre de 2019, pero él se divorció en diciembre de 2020. Y de seguro le dijo a Aislinn ‘es sólo un like’. No se hagan locos, nosotras sabemos que un like no es sólo un like”, se puede leer en el portal.

Los comentarios en las fotografías de la nueva novia de Mauricio Ochmann estallaron en señalamientos: “Yo viendo como le suben los seguidores”, “Terminamos con esto y volvemos con Karla Panini”, “Ya no va a regresar Mauricio con @aislinnderbez te gusto hacerlo suceder @mauochmann ?”, “Está mucho mejor @aislinnderbez”, “Tipo que sus fotos no pasan de 50 comments, y nos enteramos que anda con Mau, puum, “famosa””.