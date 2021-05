Aunque el material ya no se puede ver en sus historias de Instagram, los usuarios no tardaron en ponerlo en resguardo, como la página de Chamonic3, que publicó el material que Aislinn Derbez había subido a su red social y que ocasionó que fuera duramente criticada.

Aislinn Derbez pelo hija: “¿Cuáles críticas?”

Aunque en sus historias, Aislinn explica que a la pequeña Kailani le aplicaron un pigmento natural sin químicos, al parecer su explicación no convenció a muchos y fue criticada. En diversos medios como Ventaneando y Suelta la Sopa dieron a conocer qué fue lo que la hija de Derbez dijo sobre esos señalamientos.

Al ser cuestionada por los reporteros sobre el cambio de look de su pequeña hija, inmediatamente la actriz de “A La Mala”, sacó las uñas por su retoño y respondió: “Yo no he visto ni una sola crítica, todo el mundo me dice que le quedó increíble, le va a durar una semana”.