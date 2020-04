Luego de anunciar su separación, los actores siguen intercambiándose mensajes en sus redes sociales

El primero en hacerlo fue Mauricio Ochmann, quien felicitó a Aislinn Derbez por su cumpleaños

La hija de Eugenio Derbez le contestó diciéndole que los ama a él y a su hija, Kai

Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, y Mauricio Ochmann, ¿se van a reconciliar? Despúes de que los actores anunciaran su separación luego de unos cuantos años de matrimonio, siguen intercambiándose cariñosos mensajes en sus redes sociales.

Con motivo del cumpleaños número 33 de la hija de Eugenio Derbez, Mauricio Ochmann le escribió el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Instagram: “Happy B-day a esta gran mujer y madre amorosa. Que sea un año increíble @aislinnderbez lleno de puras cosas lindas. Kai y yo celebramos y honramos tu vida, feliz cumple”.

Y aunque a muchos usuarios esta felicitación se les hizo “fría”, a tal grado de escribir, uno de ellos: “Mejor no hubieras publicado nada”, Aislinn Derbez agradeció el gesto y respondió: “Los amo tanto a ti y a Kai!!!”, lo que hizo pensar a más de uno en una posible reconciliación.

Apenas dos días después, el actor, a quien muchos identifican por su personaje de “El Chema”, compartió una tierna foto con su hija “viendo ardillas”.

La hija de Eugenio Derbez reaccionó con emoticones de caritas enamoradas y sus seguidores le comentaron: “Ya regresen”, “Neta, ¿por qué no vuelven?”, “Pura mentira de separación”.

Pero las cosas no terminarían ahí, pues Mauricio Ochmann ahora subiría una divertida foto en la que se ve uno de los brazos de su hija, Kai, poniéndole una pelota en su ojo izquierdo: “Día #… ya perdí la cuenta y casi un ojo #quedateencasa #cuarentena”, a lo que Aislinn Derbez se limitó a responder: “Exacto”.

Por su parte, Aislinn Derbez compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram donde Kai le da un tierno beso acompañada del texto: “Alguien me mata de amor”, etiquetando a su expareja, quien respondió con emoticones de caritas enamoradas.

En la cuenta oficial de Instagram de @peopleenespanol, usuarios dieron su opinión sobre este intercambio de cariñosos mensajes que dan a pensar en una probable reconciliación:

“Realmente no sé porque estas figuras públicas tienen que hacer de sus vidas privadas un circo porque todo publican, no lo pueden hacer en privado!!!”, “Los matrimonios no se pueden desmoronar por cosas superfluas, se lucha y se sigue juntos como equipo”, “Obvio, solo quieren fama”.

Un internauta hizo una observación al respecto: “Ellos dijeron que se separaron, pero también dijeron que se seguían queriendo, únicamente estaban pasando por tiempos difíciles”.

Otro usuario comparó esta situación con la de otra pareja de famosos: “Va a ser la historia de siempre, igual a la de William Levy y su esposa, se pelearon, ya volvieron”.

Los deseos para que Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, y Mauricio Ochmann vuelvan se hicieron presentes: “Ojalá se reconcilien, hacen una bonita pareja”, “Son buena onda, me caen súper bien, me alegro”, “Sería bueno que se reconcilien y a la hija de Derbez le dejó saber que el matrimonio no es fácil y que luche con sus monstruos internos, que son muchos”.

