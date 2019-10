Página

Aislinn Derbez, la hija de Eugenio Derbez, hizo llorar a la esposa de su papá, Alessandra Rosaldo, en plena entrevista para promocionar la serie que grabaron junto a la familia ‘De Viaje con los Derbez’.

El Gordo y la Flaca sostuvo un encuentro con Aislinn Derbez y Alessandra Rosaldo, cuando de pronto, la hija de Eugenio Derbez soltó unas sentidas palabras para la esposa de su papá.

“Aislinn es la razón por la que Eugenio me pidió matrimonio, además si no fuera por Ais, Eugenio y yo nunca nos hubiéramos besado, Aitana no estaría entre nosotros… Aislinn fue la que movió las piezas para que todo sucediera y para que todos estemos aquí”, fue lo que comenzó diciendo Alessandra en la entrevista.

Sin embargo, cuando fueron cuestionadas sobre la relación entre hijastra y madrastra, Aislinn comentó: “Uy, tantas cosas, yo creo que lo principal es que el amor que Ale le tiene a mi papá es sumamente incondicional, a veces a grados que yo no entiendo y es que Ale es como un pilar que mantiene todo contenido y unido”, contó la hija de Eugenio Derbez.

Y continuó con sus bellas palabras: “Lo mantiene todo unido sin que se desmorone, muchas veces sacrificándose ella también…” y fue cuando Alessandra entre lágrimas la interrumpe para decir: “No bueno, cómo no me voy a emocionar, muchas gracias”, y agarra la mano de la hija de Eugenio Derbez.

Y las cosas no acabaron ahí, pues Alessandra Rosaldo reviró para Aislinn Derbez: “Yo la quiero muchísimo, nunca me he sentido su madrastra, siempre hemos sido grandes amigas, compañeras”.

También fueron cuestionadas sobre cómo se sienten al compartir el cariño y amor de Eugenio Derbez: “Eugenio no es de nadie, él es como de todos, es más de la gente, sé que de entrada tiene cuatro hijos entonces entiendo que está dividido”, aseguró la esposa de Eugenio Derbez.

Los comentarios para las dos no se hicieron esperar: “Una familia ejemplar”, “Son lo máximo, manténganse siempre unidos”, “Bellas las 2 me encantan Aislinn con esos ojos tan hermosos”, “Simplemente familia bonita”, “Las dos son un amor de personas se mira que tienen un corazón muy grande lleno de amor para todos sus seres queridos y otra cosas están súper guapas”.

Hace unos días, con lágrimas en los ojos, Eugenio Derbez hizo confesión a sus hijos en plena transmisión de reality show, pero uno de sus herederos fue el que salió ganando… y confirmó las sospechas de Vadhir Derbez, mientras que Aislinn Derbez también se confesó.

Sin lugar a dudas, cada proyecto en el que participa Eugenio Derbez es garantía de polémica y muchas veces de éxito.

En esta ocasión, el carismático intérprete se montó en un intrépido viaje junto a sus hijos y esposa hacia Marruecos, donde vivieron aventuras increíbles.

Sin embargo, durante el último episodio, Eugenio abrió su corazón para sus fans y le hizo una revelación a sus hijos, pero sorprendió que frente a todos Eugenio Derbez confesara que de todos sus hijos Vadhir, es el más talentoso.