La actriz mexicana comparte tierna foto con su hija, Kai, en Instagram

Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, etiqueta a Mauricio Ochmann y él responde

Usuarios se preguntan si hay una esperanza de reconciliación

Después de que se diera a conocer que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron luego de un breve matrimonio, días después, la hija de Eugenio Derbez subió una foto a su cuenta oficial de Instagram acompañada de la pequeña Kai.

Pero lo que más llamó la atención de los internautas es que la actriz mexicana etiquetó al papá de su hija y él respondió, por lo que varios se preguntan si hay una esperanza de reconciliación.

Hasta el momento, esta fotografía tiene más de 770 mil likes y viene acompañada de la siguiente confesión:”Alguien me mata de amor, @mauochmann”, en la que se ve como Kai besa a su mamá.

Muchos famosos reaccionaron a esta bella imagen, entre ellos, José Eduardo Derbez, hermano de Aislinn Derbez, los actores Luis de la Rosa, Cecilia Suárez, Eduardo Santamarina y el propio Mauricio Ochmann, quien también posteó tres emoticones con caras de amor.

Esto no pasó desapercibido para los admiradores de los exesposos y no dudaron en hacérselos saber: “El amor siempre es más grande que todo, solo hace falta confiar y luchar”, “Si no vas a volver con ella, déjala sanar!!! No estés poniendo corazoncitos!!! Me chocas”, “Mira las fotos de él con la bebé y verás que ella también le comenta corazones y caritas de amor”.

“¿Por qué ella hasta te amo le pone y este zangano no? No sé que espera!”, “Separarse no los hace enemigos, el amor ahí está y qué que le ponga corazones? Que padre que después de lo que pasó, se quieran y se respeten. Existe gente que puede terminar, pero seguirse amando con mucho respeto y más habiendo hijos”, se puede leer en comentarios dirigidos tanto a Mauricio Ochmann como a Aislinn Derbez.

Una seguidora fue más directa con el actor: “Tengo la esperanza de que se reconcilien”, mientras otro internauta se expresó de forma similar: “Ya regresen #TodosSomosAislinnYMau”.

“Somos muchos los que deseamos volver a verles juntos como familia”, “Ya regresen, eran la pareja perfecta… por ustedes, creía en el amor”.

También, hubo usuarias que se expresaron de manera diferente: “Es mejor este ejemplo de pareja que las parejas que siguen juntas como perros y gatos, eso si está mal, entiendan, ya no es como antes que enseñaban a los hombres y mujeres a soportar de todo solo para aparentar”.

Por su parte, otra admiradora de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann les mandó un mensaje muy especial, así como a la pequeña Kai: “Son muy bellas!!! #amorpuro @mauochmann y @aislinnderbez si pueden, en algún momento, recuerden qué los unió y que los separó, tal vez en la balanza se den cuenta que pueden volver a reconquistarse para comenzar una relación renovada”.

Una seguidora del actor no perdió el tiempo y le hizo una propuesta: “Si ella no te quiere, aquí estoy yo”.