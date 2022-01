Aislinn ‘se la juega’ y se expone a temperaturas muy bajas

Seguidores la critican por poner en riesgo su salud

Aislinn habla de su ex, Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez aguas heladas. ¿Tiene fetiche con el dolor? Aislinn Derbez estuvo de visita recientemente en Costa Rica, en donde decidió compartir con sus millones de seguidores la experiencia de estar en preciosas islas latinas. La actriz de ‘A la Mala’ decidió ‘jugársela’ y cumplir un ‘reto’ el cual implicaba exponerse al dolor y al sufrimiento.

Después de haber presentado a su nuevo novio Jonathan Kubben hace unos días, la actriz se fue a pasar unas deliciosas vacaciones con su media hermana, Michelle Aguilera. Con quien compartió historias de los momentos más intensos de su viaje. “Mi hermana es una gran compañera de viaje”, escribió Aislinn en su cuenta de Instagram.

Aislinn Derbez aguas heladas: Le gusta vivir al límite

A través de una serie de fotos que publicó Aislinn en su Instagram, confesó que necesitaba despejarse un poco y estar en cercanía con la naturaleza, por lo cual decidió llamar a su hermana, quien le dice que le gusta ‘vivir al límite”, sin embargo, confiesa que Michelle siempre le hace ‘segunda’. Esto fue lo que escribió la actriz mexicana:

“Mi hermana es una gran compañera de viaje.. Hace unos días le hablé y le dije: -no me siento bien, necesito naturaleza, a Kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola… mmm si me voy a Costa Rica mañana vienes conmigo? …ella namas me dice “a ver dame 5 min”… “ok voy”.”(siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña) Te amo @michaguilerac”, escribió la hija de Eugenio Derbez.