Sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar la vida del niño. Por más de 15 días CHP estuvo buscando a la pareja que se transportaba en un automóvil blanco. La recompensa por información que diera con los sospechosos creció hasta 500,000 dólares.

Madre de Aiden Leos rompe el silencio

¡Destrozada! La madre de Aiden Leos se despide de su hijo en su funeral. La madre del un niño Aiden Leos de seis años del sur de California que murió en un tiroteo por una riña en plena carretera lo recordó el sábado como un niño con un vocabulario superior para alguien de su edad que transmitía amabilidad y ternura.

“Nos trajo mucha alegría, dando un sentido a nuestras vidas. Me siento muy honrada de ser la mami de Aiden”, dijo Joanna Cloonan, quién de acuerdo con reportes iniciales, le ‘tiró dedo’ al sospechoso antes del asesinato de Aiden Leos, de acuerdo con The Associated Press.