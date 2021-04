La actriz Aida Pierce da la cara por su hijo que fue detenido

Rubén Morales se hizo pasar por anciano para recibir la vacuna contra el coronavirus

“Sí, mi hijo ha sido detenido”

En un video hecho por la actriz y comediante Aida Pierce, apareció en las redes sociales, para hablar y confirmar que su hijo Rubén fue detenido, luego de que realizara algo que está penalizado, y es hacerse pasar por una persona mayor para poder recibir la vacuna contra el coronavirus.

A través de la cuenta de Instagram de Chica Picosa 2, se compartió la grabación de Aida, donde se le puede observar con mucha tristeza, ya que se encuentra dando la cara por su hijo detenido: “La actriz #AidaPierce confirmó que su hijo Rubén Morales, fue detenido por disfrazarse para recibir la vacuna contra #Covid19 en Coyoacán”.

Aida Pierce da la cara por su hijo detenido

“Sí, mi hijo ha sido detenido. No puedo dar más explicación por instrucción del abogado, les agradezco su apoyo el interés, estoy muy confiada del proceso legal, estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más, agradezco todo el apoyo y el cariño pero ahorita no podré contestar”, dijo la actriz en la grabación.

También argumento que ella misma desconoce como sucedieron los hechos: “En la esperanza de que todo este proceso tenga lugar, mi hijo y yo brindaremos la explicación debida, muchas gracias, es una situación penosa, difícil, pero Diosito nos va a ayudar”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ