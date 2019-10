Página

¿Cómo ahorrar para las vacaciones sin quedar en bancarrota?

¿Cómo comprar regalos sin que nadie te falte y sin que tu bolsillo se rompa?

Aplicar y mantener buenos hábitos en nuestras finanzas nos cambiará la vida.

Ya llegan las vacaciones de fin de año y con ellas llega a nuestro pensamiento la frase: “¿Cómo ahorrar para las vacaciones sin quedar en bancarrota?” Deja de lado esa preocupación y prepárate desde ahora para que disfrutes con tu familia y amigos sin preocupaciones.

1. Haz un presupuesto para las vacaciones de fin de año.

Saca cuentas de todo, si vas a viajar, cuánto dinero necesitas para tu viaje, si vas a comprar regalos, cuántos regalos necesitas, y haz un estimado por regalo de acuerdo a tu presupuesto. De esta manera sabras cuánto dinero necesitas ahorrar y así no se te romperá el bolsillo.

2. Compra desde ya.

Los finales e inicios de temporada vienen cargados de descuentos y productos en oferta. Aprovechalos y no esperes a comprar hasta la fecha en la que todos los precios suben.

3. Haz una lista y no te dejes tentar por otras cosas.

Compra solo lo que necesitas y para quien lo necesitas. Eso aplica también para cuando vayas al supermercado. Haz tu lista y compra solo lo necesario.

4. Has un pare a las salidas a comer en restaurantes o salidas que impliquen gastar mucho dinero.

Es un sacrificio pero vas a ver que ese dinero que vas a gastar en una salida te servirá para que al terminar el año no quedes tan apretado. Ya llegaran los momentos para salir. Además una tarde de películas en casa, o una cena hecha en casa siempre cae ¡muy bien!

5. Usa la tecnología.

Si eres de los que no saben controlar lo que van gastando y al final del mes dice, pero por qué ya no tengo dinero? ayúdate con la tecnología. Hay aplicaciones gratuitas que puedes descargar en tu teléfono celular para te notifiquen cuánto dinero te queda y en que lo has gastado. Puede también poner metas y ellas te avisaran cuando no debas gastar más.

6. Compara precios.

No compres lo primero que ves en el primer lugar que lo veas. Tómate el tiempo para comparar precios y elegir el lugar más económico. Es un poco tedioso, pero vale la pena el esfuerzo si vas a ahorrar, ¿no crees?

7. Llena un cochinito

Este tip quizá lo hayas escuchado muchas veces pero ¡funciona! llena un cochinito exclusivamente para los días de vacaciones de fin de año. Y no solo para las fiestas, deberías tenerlo como un hábito. Eso si, no lo mantengas al alcance de tu vista, ni mucho menos de tus manos. Tócalo solo para llenarlo.

Recuerda que lo más importante para cumplir tus metas financieras es tener disciplina. Pon la meta y recuerda porqué lo estas haciendo. Date la oportunidad de disfrutar de manera inteligente y sin preocupaciones. Recuerda que el futuro le pertenece a aquellos que planean.

