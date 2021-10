Tras la muerte de su padre con el que no era cercana, su contagio por COVID y las secuelas que le trajo, su enfermedad de hipertensión que tendrá de por vida, su relación cercana con Inés Gómez Mont, ahora prófuga de la justicia, la renuncia de su esposo a un cargo público y los rumores de su despido en ‘Hoy’, la conductora ¿se ahoga y no puede más?

Galilea Montijo, no la ha pasado nada bien estos últimos meses y es que todo se le ha juntado a la mexicana que ahora en pleno show de ‘Hoy’ se soltó llorando y dejando a todos helados con un mensaje que si bien no confirmaría nada de lo que se ha dicho de ella últimamente, sí deja a todos pensando que algo pudiera ser cierto.

¿No le creen su dolor a la conductora de Hoy?

Los comentarios para la conductora de Hoy fueron encaminados a que no creían sus lágrimas: “Gali la hipocresía andando y tus lágrimas de cocodrilo, al menos yo no te creo y tus ganas de salir adelante no se hace de esta forma siempre se trabaja duro para salir adelante no haciendo lo que tú hacías y haces”, “Lágrimas de cocodrilo Galilea… No sabes ni como limpiar tu imagen… Cárcel para ti!!!”.

“Esa tipa no debería estar en la cárcel?”, “Galilea habló con mucho sentimiento”, “Creo que se conmovió por ella misma por lo que está pasando con su esposo!! Ahora sí se acuerdan que son seres humanos cuando se ven que pueden ir a la cárcel igual que cualquier ser humano pero antes de eso se sienten inalcanzables lo siento Gali pero es la verdad..”, “ay Gali exactamente tú eres quien se había olvidado que eras humana te creías inalcanzable intocable y no es así..”, le dieron duro en el video a la conductora de Hoy.