Agustina Fontenla era abogada y emprendedora

Según TN Show, Agustina era abogada y si bien no se consagró en el show de repostería transmitido por la televisora local Telefe, demostró con amor su pasión por la cocina. “Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, reconoció en una de sus últimas apariciones antes de ser eliminada.

Luego de Bake Off Argentina, Fontenla lanzó un emprendimiento llamado “Arte y azúcar”, dedicado a la preparación de tortas, cupcakes y diferentes preparaciones de pastelería. “Acá me permito volar, crear, hacer todo lo que se me ocurra. Y el sabor del trabajo terminado es incomparable con cualquier otro, igual que la satisfacción de ver la cara de la gente cuando recibe sus pedidos”, expresó en su cuenta de Facebook al hablar de las razones que la llevaron a meterse de lleno en ese proyecto.