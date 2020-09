Águeda López, esposa de Luis Fonsi restregó su trasero y cinturita a Adamari López en la playa

Por su parte, Toni Costa, pareja de la conductora, la exhibió tirada en la arena en traje de baño

El trasero descomunal de Águeda López, causó lujuria

Caminando en la playa en un apretado traje de baño negro que dejaba expuesto su descomunal trasero, Águeda López, esposa de Luis Fonsi le restregó a Adamari López su cinturita y el cuerpo entero.

La rubia modelo española no se cansa de darle ‘traspiés’ a la ex de su marido presumiendo a toda costa su cuerpo en atrevidos trajes de baño y bikinis que no dejan mucho a la imaginación.

En esta ocasión, la esposa de Luis Fonsi apareció en un video caminando por la playa ‘restregando en su cara’ a Adamari López, el que esté mejor acuerpada que la boricua.

En su cuenta de Instagram, Águeda López publicó un video de sus vacaciones en una playa mientras camina toda mojada con su bikini negro apretándole sus glúteos.

Rápidamente, el poder de los mensajes para la rubia modelo española se hizo presente ante el sexy cuerpo que lució:

“Inspirador cariño! Disfruta mucho! Deseando verte”, “Wow”, “Dónde es eso tan lindo”, “Espectacular”, “Hermoso paisaje”, “Guapísima”, “Paraíso”, “Wow”, “Bronceadazo”, les inspiró a comentar.

Pero si las cosas no eran suficientes con ese video de Águeda López en la playa, la esposa de Luis Fonsi se atrevió a posar dentro del mar y de frente para mostrar su perfecto abdomen que parece esculpido.

Mientras tanto, Adamari López tuvo que tapar sus imperfecciones en una fotografía acostada en la playa, abrazada por su pareja Toni Costa con un traje de baño completo en negro que disimulaba su cuerpo que aún le falta por bajar kilos.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ESPOSA DE LUIS FONSI EN LA PLAYA