Página

1 de 4

Águeda López deja mensaje de tristeza en su cuenta de Instagram

La gente le manda buena vibra en redes sociales

Recuerda la muerte de su padre

La familia de Luis Fonsi pasa por un momento de luto, ya que no han podido superar la muerte de uno de sus integrantes y así lo manifestó su esposa Águeda López a través de las redes sociales.

La esposa del famoso cantante, Agueda López, mandó un mensaje del momento difícil por el que están pasando, debido al fallecimiento de su padre hace un par de semanas y que es fecha que no lo ha superado.

Ante esto, familiares, amigos y seguidores les han mandado su apoyo y cariño tanto de manera personal como por las redes sociales que tienen.

Agueda López subió un mensaje a través de su cuenta de Instagram @aguedalopez21 en donde manifiesta el gran dolor que vive por la pérdida de sus papá, de la que aún no se repone.

En su cuenta, la esposa de Luis Fonsi escribió un sentido mensaje junto a una fotografía de un atardecer en el mar, que estremeció a todos sus seguidores.

El texto dice lo siguiente: “Hoy hace dos semanas desde que te fuiste y no sé acostumbrarme a que ya no estés. Acepté la voluntad de Dios y entendí que es ley de vida, pero eso no hace que me duela menos. Un amigo me dijo que la pena de perder a un padre nunca se va, que sólo aprendes a vivir con ella. Y aquí voy papá. Un día a la vez. 1.01.2020.”.

De manera inmediata algunos seguidores le escribieron mensajes de aliento como @juanamartinoficial quien le dijo: “Te quiero amiga, él siempre estará a tu lado”.

Por su parte jorgeposada_20 le escribió a Agueda López: “Un abrazo amiga. Te queremos”. Por su parte, @erikaender le dijo:” Lo siento. Te quiero mucho mi Ague… Seguro que lo mejor de él está en ti y te ha hecho la gran mujer que eres”.

Además, @anilarjandas le escribió: “Agueda lo siento muchísimo de corazón. Espero que estéis bien y os mandamos un fuerte abrazo”.

La seguidora @cristinavaca1983 más le comentó a la esposa de Luis Fonsi: “Mucho ánimo fuerza y valor en estos momentos. Él esta contigo siempre solo cambio su forma física a una espiritual”.

La usuaria @e_zuleima le escribió: “Siento lo ocurrido y el ser querido que perdemos nos duele tanto como su partida pero nos queda un consuelo que en momento nos volveremos a encontrar”.

Una seguidora con el nombre de usuario @mliligomez le dijo a la esposa de Luis Fonsi: “Lo siento mucho amiga. Yo también acabo de perder a mi padre y sé por lo que estás pasando. Mucha fuerza. Abrazos”.

Por su parte, @domyalonso le comentó: “@aguedalopez21 linda… yo perdí a mi mami a los 17 añitos, hoy tengo 34 y aún me duele que no esté y la extraño todos los días. Pero creo en Dios y en que los que parten siguen con nosotros de otra manera. Mucha fuerza y toda mi luz para ti, sé que no nos conocemos, pero puedo entender por lo que pasas”.

Alguien más le dijo: “Ánimo hermosa siempre, siempre lo tendrás en tu corazón y esa es tu fortaleza, abrazos para ti”.