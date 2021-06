Los fans comentaron el post: “Muy relajados le veo y muy olvidada me tienen. Venga”, “BENDICIONES PARA ESTA LINDA PAREJA QUE DIOS LOS CUIDE PROTEJA Y ACOMPAÑE SIEMPRE JUNTOS CON SUS HIJITOS FORMAN UN LINDO Y BENDECIDO HOGAR SIEMPRE REZARÉ POR USTEDES”, “Ay no ustedes están cada día más bellos”.

Por su parte en la publicación de Adamari López, internautas mencionaron que ahora si le favorece el atuendo que está usando la conductora puertorriqueña: “Que cambio más favorable”, dijo un usuario. Otros afirmas que se ve muy hermosa, “Muy hermosa, Ahora no digan que hay Photoshop porque esta si es real”, “Hermosa! Me encanta el nuevo look!!!, espectacular y el cabello hermoso”.

“Yo en Miami, en una bañera así. No necesito nada más”, “Bella, me encanta”, “Qué belleza …qué perfil”, “Simplemente preciosa mujer Dios bendiga su vida y su familia”, “¿Por qué será que las mujeres rubias son tan elegantes? Sólo fue una simple pregunta, sin ofender”, “Maravillosa Águeda”, fueron algunos de los comentarios en la foto de Águeda López. Archivado como: Adamari Águeda López cena romántica Luis Fonsi

“No saben qué ponerle”

Una vez más, en la cuenta oficial de Instagram del programa Hoy Día, compartieron una foto de la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, quien no quiso verse opacada por Águeda López, que lució un bikini que deleitó la pupila de sus fans. “Un look muy cómodo y casual. Hermosa Adamari López”, se puede leer en esta publicación que hasta el momento tiene más de 16 mil likes.

Y como en ocasiones anteriores, las críticas no tardaron en llegar para la simpática boricua: “Oh, Dios mío, no saben qué ponerle. No le queda”, “Tanta variedad de ropa en los EE.UU. y la asesoran con la peor”, “Dios mío, no hay pieza de ropa que le quede bien”. Pero aún faltaría más. Archivado como: Adamari Águeda López cena romántica Luis Fonsi.