Dr. Juan Rivera habla sobre extraña ‘prueba’ para el COVID-19

En esta ocasión habla de algo que quizá no llegaste a pensar, es un tema no común pero en muchas personas que siguen su cuenta generó dudas al respecto. Ahora seremos testigos de las declaraciones del médico de Univisión al hablar sobre el ir al baño para saber cuánto COVID existe en tu comunidad, ¡Acompáñame!.

Aguas residuales pruebas COVID. Nuevamente las redes sociales han dado mucho de que hablar y pensar. Pues las dudas ante el COVID-19 no paran y por ello es que una vez más el doctor Juan Rivera tomó un tiempo para aclarar ciertas incógnitas que tanto sus pacientes como seguidores han tenido respecto al tema mediante un video posteado en su Instagram.

El médico de Univisión mencionó que es muy difícil conseguir las pruebas de PCR

“Y la razón es porque con Ómicron hay muchas personas que no tienen síntomas significativos y simplemente no se hacen pruebas pero lo tienen y sale en las aguas residuales ó es más difícil de conseguir pruebas de PCR y las personas se hacen pruebas más rápidas en la casa y no se reportan en la ciudad”, expresó el Dr. Juan Rivera.

Después de comentar lo anterior volvió a reiterar que es más complicado conseguir una prueba PCR realizado con el hisopo a través de la nariz, “Además que es difícil conseguir las pruebas de PCR, entonces en las aguas residuales estamos viendo una prevalencia más alta de enfermedad que lo que estamos viendo en las ciudades”.