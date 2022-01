El video que dura solamente algunos segundos, se ha viralizado en las redes sociales por la imprudencia del chofer y además porque sin ninguna precaución pone en peligro la vida de todos los que van alrededor de él y todo termina para él con un gran karma por no saber ser paciente y respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

¿PORQUÉ IBA DESESPERADO POR QUERER REBASAR A TODOS?

El video comienza cuando el conductor de un Accord intenta rebasar un grupo de vehículos que van sobre la carretera, en especial una camioneta en color blanco. Se mueve de un carril a otro mientras el automovilista de atrás sol observa y hace unos comentarios de lo mal que hace al conducir de esa manera, pues ni siquiera se percata de quien viene atrás.

Sus maniobras continúan por algunos segundos, incluso intenta presionar de alguna manera de los conductores, pero no logra su cometido, por lo que con más desesperación intenta ir más rápido, pero no puede lograr su cometido pues los tres carriles está ocupaos y todos van a una velocidad legal, no puede ir más rápido. Archivado como: Agresivo conductor choca carretera