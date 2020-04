Reportan 160 agentes de “La Migra” infectados de coronavirus

Unos 160 agentes de “La Migra” han sido infectados por el coronavirus, informó la agencia.

El estado donde más casos se han registrado es Nueva York, donde se reportaban 59 casos.

En Miami, dos agentes de un centro de Inmigración también se enfermaron.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que 160 de sus agentes han sido infectados con el coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19 a nivel nacional.

En la información publicada en la página web de la CBP dedicada a la pandemia de COVID-19, la agencia federal no desglosó cuántos de estos agentes son de aduanas y cuántos de ellos pertenecen a la Patrulla Fronteriza.

CBP remains on duty securing our borders and facilitating trade and essential travel at ports of entry during the #COVID19 pandemic. We are all in this together. Stay home, if you can, as we protect America. pic.twitter.com/kw0t38KsPn — CBP (@CBP) April 6, 2020

De acuerdo a la información, el estado donde más casos se han registrado es Nueva York, donde hasta el domingo se reportaban 59 casos, de ellos 52 solamente en la ciudad de Nueva York. Nueva York es considerado el epicentro de la epidemia del COVID-19 en Estados Unidos.

En lo que respecta a la frontera con México, el estado donde se reporta el mayor número de casos es Texas con 19, 7 de ellos en Laredo, 4 en El Paso, 3 en Houston, 2 en el Río Grande, 2 en San Antonio y uno más en Brownsville.

En California se reportan 16 casos, 10 de ellos en Los Ángeles y 6 en El Centro; en Arizona se registran 6 casos, 3 de ellos en Nogales y 3 en Tucson, y en Nuevo México no se ha reportado ningún caso.

BREAKING: 160 @CBP employees have been diagnosed with the coronavirus. This is the first time Customs and Border Protection has given insight into these figures. I started asking 2 weeks ago. pic.twitter.com/tWzLtZxf2F — Michel Marizco (@BorderReporter) April 6, 2020

Otros estados como en Florida, la CBP reporta 20 oficiales infectados con COVID-19, 17 de ellos en Miami y 3 en Fort Lauderdale.

La CBP es la agencia encargada de resguardar los aeropuertos, puertos de entrada marítimos y por tierra en Estados Unidos.

La agencia aún no ha dado a conocer información sobre cuántos inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera con México han dado positivo al coronavirus.

Por su parte el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que hasta la fecha se reportan 13 casos de inmigrantes infectados con el COVID-19 y que se encuentran bajo custodia de esta agencia federal.

Debido a la pandemia del coronavirus, la Administración del presidente Donald Trump ha implementado un sistema de deportación exprés en la frontera con México.

Los inmigrantes que son arrestados por la Patrulla Fronteriza son rápidamente procesados y regresados a territorio mexicano.