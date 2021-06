“La identificación e intervención de estas casas de seguridad y la detención de más de 180 no ciudadanos en menos de dos horas enfatizan los retos que nuestros agentes y socios policiales enfrentan diariamente”, dijo el jefe del Sector Laredo de la Patrulla Fronteriza, Matthew Hudak. El comunicado de CBP afirma que “las casas de seguridad siguen siendo una amenaza para la seguridad nacional y los ciudadanos de nuestra nación porque son usadas por organizaciones criminales, pero también constituyen un peligro para las personas a las que explotan al ocultarlas en lugares ruinosos y atestados”. EFE News

El segundo incidente se registró menos de una hora después, cuando agentes fronterizos respondieron a una solicitud de asistencia del LPD en relación con una posible casa de seguridad, donde fueron detenidos otros 66 indocumentados, esta vez de México y Guatemala. Mientras los agentes estaban ocupados en ese sitio recibieron el reporte de una tercera casa de seguridad a poca distancia. Cuando acudieron al lugar descubrieron numerosos individuos que trataban de huir. Los agentes aseguraron la zona y detuvieron a 62 indocumentados de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. La CBP señaló que los individuos detenidos en las tres casas no llevaban equipo de protección personal contra la covid-19, por lo que se les proporcionó tal equipo además de que fueron revisados médicamente antes de ser procesados conforme a los procedimientos establecidos.

Regresan a su país las niñas estadounidenses que Inmigración expulsó a México

San Ysidro (California), 29 may (EFE News).- Una mujer hondureña con dos niñas con pasaporte estadounidense regresó este sábado a California, 69 días después de que la Patrulla Fronteriza los expulsara a México al considerar que no eran elegibles para entrar al país a pesar de ser ciudadanas. “No es legal que no dejen entrar a mis hijas a su país”, dijo a Efe la indocumentada hondureña Gladys Alvarenga, madre de Naydelyn y Vianela, de 12 y 10 años, respectivamente, y estadounidenses de nacimiento. Viajaba con ellas el otro hijo de la mujer, David, de 5 años y hondureño.

El pasado 21 de marzo la familia de las niñas intentó cruzar la frontera de México con Estados Unidos en California, pero agentes migratorios, según Alvarenga explicó a Efe, no la permitieron ingresar debido a que es indocumentada, a pesar de entrar con niños menores y que dos de ellas son estadounidenses. El Gobierno de Estados Unidos está expulsando a miles de familias inmigrantes y solicitantes de asilo que cruzan la frontera con el argumento del riesgo de contagio por la covid-19.