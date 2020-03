En la comunidad de Chambliss “La Migra” amenaza a una madre con derribar la puerta de su casa para concretar un procedimiento.

Los agentes del ICE realizaron el operativo sorpresa en Chambliss.

Un grupo de trabajadores hispanos casi caen en las garras de los agentes migratorios.

Agentes del ICE, sin clemencia, amenazaron a una madre estadounidense con derribar la puerta de su vivienda para llevarse a la fuerza a su esposo, un hispano mexicano aparentemente indocumentado.

Este hecho ocurrió recientemente en la comunidad de Chambliss de Georgia de los Estados Unidos a las 5:00 de la mañana, cuando la familia dormía.

Foto/Captura MH

Más de 20 agentes del ICE, al parecer sin portar identificación y uniformes, ya estaban preparados para intervenir la vivienda signada con la letra de D del complejo residencial de Chambliss, donde se hallaba Fabio Rodríguez junto a su esposa y su hijo de tan sólo dos años.

“Era las cinco de la mañana cuando los agentes del ICE pedían a gritos que abrieran la puerta sino iban a derribar la puerta”, cuenta Jamie Rivas, esposa de Fabio Rodríguez, quien repudió la intervención sorpresiva de los agentes de “La Migra”.

Jamie Rivas, quien es ciudadana estadounidense, expresó que debido a la presión de los agentes del ICE decidió abrir la puerta, mientras que Fabio Rodríguez aclamaba que él no había hecho nada malo fuera de ley.

Foto/Captura MH Jamie Rivas, quien es ciudadana estadounidense

Pero los argumentos expresados por Fabio Rodríguez les resbalaron a los agentes del ICE, quienes en presencia de un menor de edad le pusieron las esposas en el interior de la vivienda familiar para llevarlo a prisión con el fin de enfrentar una posible deportación.

Mientras este operativo ocurría, algo inesperado alerta a los agentes del ICE, de la cual intentaron sacar provecho para dejar claro que están cumpliendo con las medidas de “La Migra”.

Una camioneta repleta de trabajadores centroamericanos indocumentados se parquea en el estacionamiento de Chambliss, sin darse cuenta de que agentes del ICE estaban en pleno operativo.

Al ver como Fabio Rodríguez arrestado de manera forzosa, los trabajadores centroamericanos emprendieron una veloz huida para no ser presa de los agentes del ICE.

Los de “La Migra” y los trabajadores centroamericanos protagonizaron una persecución que culminó con la detención de una ellos, quiera el chofer de la camioneta.

El resto de los trabajadores centroamericanos legraron escapar de las agarras del ICE.

Este operativo sorpresa de “La Migra” dejó como saldo dos hispanos detenidos.

