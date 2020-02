El agente de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Ezequiel Almodóvar, mató a su familia.

Tras disparar contra su esposa y sus hijos, Ezequiel Almodóvar, se quita la vida de un tiro en la cabeza.

La policía del Condado de Orange de Orlando investiga este terrible caso que conmociona a los Estados Unidos.

El agente Ezequiel Almodóvar, quien ejercía labores en la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, mató a tiros a su familia, para luego quitarse la vida de un certero disparo en la cabeza, en la localidad de Orlando.

El triple homicidio y suicido, que conmocionó a la ciudad de Orlando, ocurrió en el interior de la vivienda de la familia latina recientemente, donde el agente Ezequiel Almodóvar, disparó contra su querida esposa, Marielis Soto, de 38 años.

Y luego de acabar con la vida de la madre de sus hijos, el agente Ezequiel Almodóvar accionó su arma para matar a su hijo mayor llamado Ezequiel Junior (16) y el más pequeño Gabriel (12).

Este espantoso crimen ocurrió después que el agente Ezequiel Almodóvar y su familia disfrutaron de unas divertidas vacaciones en el parque temático “Disney Animal Kingdom”.

Foto/Captura Mundo Hispánico

En algunas fotos del viaje familiar se ven al agente Ezequiel Almodóvar y su familia invadidos de alegría y amor, en medio una amplia piscina del centro de atracción, lo que aparentaba que la relación con sus seres queridos transcurría con total normalidad.

Pero esta historia de amor se transformó de la noche a la mañana en una escena sangrienta aquel 20 de febrero de 2020, cuando agentes de la policía de Condado de Orange de Orlando, Florida, decidieron entrar a la casa de familia para verificar que estaba pasando.

Pues, previamente, algunos allegados de la familia notaron que la familia del agente Ezequiel Almodóvar se mantenía en silencio, una situación que generó preocupación.

Al respecto, John Mina, alguacil del Condado de Orange de Orlando, afirmó que las investigaciones preliminares apuntan que el agente Ezequiel Almodóvar accionó su arma contra su esposa y sus dos hijos.

“Estamos trabajando este caso como asesinato-suicido”, exclamó el John Mina a los medios de comunicación.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Muestras de amor en redes sociales

El agente Ezequiel Almodóvar emitió mensajes de amor para su esposa y familia, a través de la red social Facebook.

“Tiempo en familia. Necesitábamos esto sin escuelas, sin trabajo, sin toros adultos, sólo tiempo en familia, disfrutando de la vida a través de los ojos de los niños. Te amo, bebé”, fueron la palabra que dedicó el hombre suicida a esposa Marielis Soto, tras las vacaciones.

Otra publicación colgó el hombre suicida en su muro de Facebook, esta vez para decretar su profundo amor a Marielis Soto por el Día de San Valentín.

“Feliz día de San Valentín a mi San Valentín para siempre Marielis Soto. Hoy es un día de amor, pero no hay suficientes días para que te demuestres lo mucho que te amo y lo mucho que significas para mí hoy y todos los días. Siempre has estado ahí para mí y espero poder seguir mostrando el amor que mereces mi amor. Te amo para siempre y para siempre”, dice el relato de amor del hombre suicida, acompañado de una fila de corazones.

Las autoridades policiales seguirán indagando este caso criminal ocurrido en la ciudad de Orlando.

