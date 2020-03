Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) fue acusado de contrabando de drogas tras ser sorprendido con unos 18 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, informaron este martes las autoridades federales a través de un comunicado.

Ivan Van Beverhoudt, de 40 años de edad, fue detenido luego de que la Unidad Canina K-9 olfateara el equipaje de los pasajeros del vuelo procedente de las Islas Vírgenes, donde estaba desplegado el oficial, y presuntamente halló varios paquetes con la droga en sus maletas de mano, según indicó la Oficina de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia, reseñó la agencia Efe.

En total, las autoridades encontraron 14 paquetes en una maleta y dos más en la otra, con un total de 17,8 kilogramos de cocaína, y acusaron a Beverhoudt de posesión de droga con intención de distribuirla, además de un cargo por ir armado durante la comisión del delito.

Federal customs and border protection officer charged with smuggling 17 kilograms of cocaine https://t.co/yhMbxE2vOJ @NDGAnews @FBIAtlanta @CBPSoutheast @DHSgov

— US Attorney NDGA (@NDGAnews) March 10, 2020