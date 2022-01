De acuerdo con Eva Hogan de Spirituality and Health : “Cuando decimos una afirmación una y otra vez, manda un mensaje muy claro a nuestro SAR de que esto importante para ti. Cuando haces eso, se ocupa mostrándote maneras para lograr tus objetivos. Si tu objetivo es un peso ideal, de repente necesitarás empezar a ver todos los gimnasios y productos para la pérdida de peso. Si tu objetivo es el dinero, las inversiones y las oportunidades de ganancia se moverán al frente de tu conciencia. En esencia, la afirmación puede hacer que tu creatividad trabaje a toda máquina”.

¿Tienes problemas apagando la voz de la señorita negativa en tu cabeza, desde el segundo en que te despiertas por la mañana, hasta el momento en que te acuestas en la noche? Entonces quizá es momento que encuentres las afirmaciones positivas correctas, o mantras positivos , para que sustituyas toda esa charla negativa en tu cabeza durante el día. Así que, ¿cómo el repetirnos estas afirmaciones funciona en nuestras cabezas? Nuestros cerebros contiene un Sistema de Activación Reticular (SAR) que es como un filtro que permite a la información que necesitamos entrar y saca la información que no.

Las afirmaciones requieren tiempo

Las afirmaciones son fáciles de crear y usar, pero necesitarán dedicación para hacerlas funcionar. Escoger una o dos durante un periodo de tiempo significativo es lo mejor. Muchas de estas pueden disuadir el funcionamiento y la concentración, así que comienza concentrándote en qué es lo que quieres o quieres creer. Por ejemplo, una mamá blogger que sabe lo estresante qué son los malabares de una vida normal junto con la maternidad, se le sugieren mantras como: “Sé que no soy la madre perfecta, pero soy exactamente la que mis hijos necesitan”. Al igual que: “Si no hago nada hoy aparte de abrazar a mis hijos, entonces he hecho suficiente”.

Cuando estés buscando la afirmación positiva diaria, Ronald Alexander, Ph.D., y contribuidor de Psychology Today, sugiere hacer una lista de lo que siempre has considerado como tus cualidades negativas e incluye críticas que otros han hecho de ti. Tendemos a aferrarnos a estos pensamientos y comentarios negativos y comenzamos a creer que son verdad, cuando de hecho, no es la imagen completa de quién en verdad eres como un ser humano complejo.