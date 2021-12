¿Sientes que la buena suerte no llega a ti por más que lo intentes? En este año que inicia, una manera de enfrentar los retos de la vida es preparándote mental y emocionalmente para abrazar toda la abundancia que llegue a ti y dejando ir todo aquello que te afecte en tu vida diaria.

Con estas 15 afirmaciones, podrás enfrentar cada nuevo día con una actitud positiva, mirando hacia el presente y el futuro con esperanza, confianza y la seguridad de que eres capaz de recibir todo lo que mereces:

Esperanza

“Merezco lo mejor, y lo mejor llegará a mí en el momento correcto”. Quizá algunas veces llegues a pensar que las cosas que anhelan nunca van a llegar, pero eso no tiene por qué ser así: tienes el poder de ir detrás de tus sueños sabiendo que es posible alcanzarlos. No se trata de conseguir todo lo que deseas al primer intento, sino de aprovechar cada oportunidad con paciencia y serenidad con la esperanza de que todo llegará a ti en el momento indicado para que puedas aprovecharlo y disfrutarlo al máximo.

Confianza con suerte

“El día de hoy podría ser el mejor día de toda mi vida”. Cada día que comienza es una oportunidad de salir al mundo para demostrarte a ti mismo y a los demás de todo lo que eres capaz si te lo propones. Hoy puede ser tu mejor día, y nadie te impide disfrutar de cada segundo de tu existencia; ten la certeza de que nada está escrito, y que tú eres el arquitecto de tu propio destino ¡asegúrate de que hoy sea un día inolvidable!

Seguridad en la suerte

“Soy capaz de todo, y atraigo lo que merezco”. ¿Cuántas veces has deseado algo, solo para pensar que no lo mereces? ¡Evita esos pensamientos! No solo eres capaz de lograr todo lo que te propones, sino que eres merecedor de toda la abundancia que llegue a tu vida. La seguridad con la que enfrentas tus días será reflejo de tu amor propio, y te demostrará toda la determinación que tienes para encontrarte con el éxito que mereces.