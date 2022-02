Un usuario comentó: “¿cómo era? “¿Rayados vergüenza Internacional?”, ¿O aquí no aplica?. Ni modo, del plato a la boca se cae la sopa, falta que los eliminen los suplentes del equipo egipcio.” Mientras que otro comentó: “Unos pend…se metieron a un restaurante del estadio del equipo visitante protegidos por guaruras para hacer su máxima hazaña”, “Más ofensivos en los bares que en la cancha”.

En los videos de Twitter difundidos por el usuario “Reporte Arizpe”, se agregó la siguiente descripción: “Tan lejos para ir a madrearse… Aficionados Rayados en el Mundial de Clubes Circulan varios videos. Ya se hizo escándalo no sólo en México.”. posteriormente, el video.

“Claramente se ve quien comenzó”

Entre los comentarios de otro video, en donde se muestra otro fragmento de la pelea desde otro celular, varias personas vieron quien fue quien originó la pelea. Se argumenta que un hombre “barbón” es el que lanzó el primer golpe, mientras que los aficionados de Rayados, según los comentarios, hicieron lo necesario para defenderse.

“Incluso como Tigre creo que este tipo de notas no tienen sentido, ¿decir que ir haya a madrearse? Se ve bien claro como un hombre con barba se acerca al grupo rayado a agredir.”, “No hay que buscar polémica donde no la hay. Se ve claramente al tipo de barba, probablemente del medio oriente encarando y buscando a la afición rayada, hasta jala del brazo a un tipo. Talvez le molesto el ambiente. Los tipos de allá no son los mas pacíficos que digamos”.