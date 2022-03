Aficionado Atlas declaraciones partido: Piensa que todo fue planeado

Ceballos cuenta que, de acuerdo a su punto de vista todo fue un asunto planeado, ya que el presenció el momento en el que la policía abrió las rejillas para dejar que los aficionados del equipo contrario corrieran a atacarlos. Dijo además, que llevaban todo tipo de armas, incluso pistolas.

No empeoró, probablemente estaba todo planeado, a nosotros nos revisaron bastante bien, (afición de Atlas), no podíamos pasar monedas, llaves, carteras, cadenas, anillos…pero ellos (afición de Querétaro) tenían picahielos, unos trían pistolas, no sé de dónde sacaron las pistolas, piedras, navajas. Está raro eso”, contó el joven de 16 años.