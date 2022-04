Su hijo se burla de ella

En el en vivo que la actriz protagonista del corazón Guerrero Alejandra Espinosa hizo para practicar juntos seguidores dijo que no deja ver a su hijo algunas escenas fuertes no precisamente románticas sino otras que no sean adecuadas para el menor pues dio el ejemplo de que hay una escena donde un personaje tiene un accidente fuerte que no era apropiado para los ojos del niño.

Pero también dijo que el pequeño Mateo de 7 años se burla de ella por ver llorar al personaje que interpreta su madre, “Literal, se burla de mí, es como que ‘ay tan ridícula, por todas lloras Mariluz’, así se burla de mí” dijo la actriz entre carcajadas a recordar cómo su hijo se ríe de sus actuaciones.