Advierten que podría haber desabasto de papel higiénico en el mundo

Tras un año de ‘compras de pánico’ ¿Podría llegar un desbasto de este producto?

El mayor productor de materia prima del papel higiénico advierte ‘lo peor’ Tras un año de ‘compras de pánico’ de papel higiénico provocadas por la pandemia de coronavirus que azotó al mundo ‘entero’, y que produjo memes y risas en redes sociales, ahora advierten que podría haber desabasto de este producto en debido a una crisis mundial. El mayor productor de pulpa de madera, la materia prima del papel higiénico, advierte que la “crisis mundial en los contenedores marítimos podría derivar en problemas de suministro”, de acuerdo con el portal mexicano El Financiero. ¿Por qué habría desabasto de papel higiénico? La pulpa de madera es transportada principalmente por buques de carga conocidos como carga fraccionada, indica el diario mexicano, la empresa Suzano, que es la primera empresa del mundo en producir celulosa y papel utilizando fibra de eucalipto al cien porciento a escala industrial, envía su producto de esta forma. Ahora, con el aumento en la demanda de barcos que transportan contenedores de acero, se podría estar frente a una crisis de distribución, relata el medio citado. Los envíos de pulpa de madera, la materia prima del papel higiénico podrían verse afectados, de acuerdo con el director ejecutivo de Suzano, Walter Schalka.

¿Aumento en la demanda de papel higiénico? Según el Financiero, la crisis en la distribución ocurre al tiempo que la demanda de papel higiénico aumentó y cuando millones de personas a lo largo del mundo han comenzado a acumular grandes cantidades de este producto motivados por las ‘compras de pánico’. Para, Walter Schalka director de la empresa que inició la producción de celulosa a partir de fibra de eucalipto, en 1956, misma “que revolucionó la industria de la celulosa en Brasil y en todo el mundo”, de acuerdo con su sitio oficial, esto podría ’empeorar’.

Una ‘bola de nieve’ Getty Images El director ejecutivo de esta importante empresa se mostró preocupado por que la situación de los retrasos en el envió de la materia prima para fabricar papel higiénico, empeore al punto de convertirse en una ‘bola de nieve’ al punto de crear una crisis de papel higiénico. “Las interrupciones significativas en el comercio de la pulpa podrían eventualmente afectar los suministros de papel higiénico si los productores no cuentan con inventarios suficientes”, indica el medio citado. La empresa brasileña exportó menos materia prima en marzo.

Fallos en el envío Con sede en Sao Paulo, Brasil, la empresa Suzano señala una fuerte preocupación ya que durante el mes de marzo exportaron cantidades menores de la materia prima para fabricar el papel higiénico de las que esperaban, además de mover algunos envíos hasta el próximo mes. “Todos los jugadores sudamericanos que exportan a través de este tipo de carga se están enfrentado a este riesgo”, indicó el director de Suzano, Walter Schalka, quién además aseguró que los buques de carga fraccionada llegan con menos frecuencia de lo habitual.

Papel higiénico ‘en riesgo’ por empresa brasileña Según el Financiero, Brasil es el principal país que provee de pulpa de madera, la materia prima que se utiliza para la producción papel higiénico y la empresa Suzano produce casi un tercio de este producto en el país sudamericano. La crisis de los contenedores podría ser provocada por China. Además, la saturación del mercado de buques de carga podría tener efectos en industrias como alimentos y productos agrícolas. “El tráfico portuario se ha complicado, los costos de flete han aumentado y las entregas se han ralentizado”, relata el medio mexicano.

‘Crisis de los contendores’ De acuerdo con el artículo del Financiero, esta crisis de los contenedores podría estar provocada por la gran demanda de China que ha venido aumentando en los últimos meses. El anunció del director ejecutivo de Suzano, podría ser una de las primeras señalas del problema. “Si la contracción continúa aumentando los costos de flete, también aumenta el espectro de una inflación acelerada”, destaca el rotativo mexicano. En seguida, te revelamos como un enorme barco ‘atorado’ puede provocar una gran crisis en el mundo.

Barco del tamaño de un rascacielos se encalla en el Canal de Suez Un carguero del tamaño de un rascacielos se quedó atravesado en el Canal de Suez y bloqueó todo el tránsito por el importante paso marítimo en Egipto, dijeron las autoridades el miércoles, amenazando con interrumpir un sistema global de transporte de mercancías ya afectado por la pandemia del coronavirus, señala The Associated Press. El Ever Given, un buque con bandera de Panamá que transporta contenedores entre Asia y Europa, se quedó encallado en el estrecho canal que divide al continente africano de la península del Sinaí. Imágenes mostraban un suceso que no había ocurrido en los 150 años del canal.

No escatimarán para desbloquear el canal Remolcadores trataban de despejar el camino mientras los barcos que esperaban ingresar a la vía fluvial comenzaron a alinearse en el Mediterráneo y el Mar Rojo. Se desconoce cuándo se reabrirá la ruta, por la que fluye alrededor del 10% del comercio mundial y que es crucial para el transporte de petróleo. Un funcionario advirtió que podría llevar al menos dos días. Mientras tanto, hay preocupación de que los barcos varados puedan ser blanco de ataques. “El Canal de Suez no escatimará esfuerzos para garantizar el restablecimiento de la navegación y servir al movimiento del comercio mundial”, prometió el teniente general Ossama Rabei, jefe de la Autoridad del Canal de Suez citado por The Associated Press.

Empresa japonesa se disculpa por buque encallado La empresa japonesa dueña del buque ha presentado disculpas por escrito. “Estamos resueltos a seguir esforzándonos para resolver esta situación lo antes posible”, dijo Shoei Kisen Kaisha Ltd. “Ofrecemos disculpas a todas las partes afectadas por el incidente, incluidos los buques que navegan o planean navegar por el Canal de Suez”. Al reanudarse las tareas el jueves al amanecer, un funcionario de la autoridad egipcia del canal dijo que esperaban evitar tener que descargar los contenedores del buque, ya que ello tomaría varios días y extendería el cierre. El funcionario habló para The Associated Press, bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a informar a la prensa.