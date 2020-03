Advierten de fuerte tormenta que se dirige a California

Una potente tormenta se dirige a California, por lo que se recomienda a los habitantes tomar las precauciones necesarias en la carretera.

Un sistema frontal se está moviendo a través de la montaña al oeste después de traer algo de lluvia y nieve al oeste de los Estados Unidos el sábado, reportó ABC News.

En medio de la temporada de lluvias, San Francisco terminó una racha seca de 37 días y recibió lluvia el sábado. Si bien el aeropuerto solo recibió 0.08 pulgadas, algunas de las áreas elevadas en el Área de la Bahía recibieron más de media pulgada de lluvia.

