Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins descubrieron que el coronavirus (COVID-19) es capaz de adherirse a los ojos debido a un componente, por lo que se convierten en un objetivo para el mortal virus, de acuerdo a un artículo publicado en el portal del Daily Mail.

Los expertos detallan que en los ojos existe una proteína que puede causar que el COVID-19 se quede impregnado, incluso hasta con una lágrima.

Han advertido que lograron detectar conjuntivitis en algunos pacientes con coronavirus, lo que hace suponer que el virus puede entrar a través de los ojos.

Coronavirus CAN enter the body through the eyes: Scientists find eye cells are a prime target for the deadly virus to attach to

via https://t.co/mzARDwXXmP https://t.co/RiE0l3MNNv

— Sergey Minaev (@sminaev2015) May 11, 2020