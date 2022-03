Vladimir Putin ¿se está viendo ‘acorralado’ ante las medidas en contra de Rusia?

Los bloqueos económicos tienen ‘temblando’ al presidente de Rusia

Lejos de rendirse y ‘entrar en razón’, el mandatario hace seria advertencia sobre los alimentos

Los bloqueos económicos que aquejan a Rusia desde hace dos semanas que comenzó la guerra, y debido a que las naciones aliadas de Ucrania están exigiendo un cese al fuego de forma definitiva, tienen a Vladimir Putin en una situación de enojo pero ahora advirtió lo que va a suceder con los alimentos a nivel mundial.

Según lo publica el portal Azteca, el presidente de Rusia hizo declaraciones preocupantes este jueves, que se cumplen 14 días de que Vladimir Putin iniciara una ‘operación militar’, como él la define, en Ucrania, que ha costado la vida de decenas de personas y el conflicto continúa escalando sin que se avisore un final.

Vladimir Putin no se rinde y ahora alarma con declaración sobre los alimentos a nivel mundial

Luego de que EEUU, España, Alemania, Francia y otras naciones accionaran en sanciones económicas contra Rusia por declararse la guerra a Ucrania, así como desafiarlo con no comprarle más petróleo si no detenía los ataques, Vladimir Putin aseguró que el alza del crudo no es culpa de su país, sino de todo occidente.

Este jueves, en unas declaraciones emitidas durante una reunión celebrada en el Kremlin, el presidente de Rusia advirtió que si las sanciones económicas contra su país continúan, el precio de los alimentos se verá seriamente afectado a nivel mundial, lo que resultaría en serias consecuencias globales.