Extienden advertencias de clima severo en gran parte de EE. UU.

“Las condiciones son demasiado peligrosas”, dijeron los funcionarios del Departamento de Transporte de Washington

Es probable que los pasos de montaña de Washington permanezcan cerrados hasta el domingo

Las advertencias por clima severo en Estados Unidos parecen estar lejos de acabarse. La última tormenta invernal que azotó el noroeste del Pacífico detuvo el viaje a través de las montañas Cascade de Washington, advertencias de inundaciones, cierres de escuelas y carreteras heladas el jueves.

La ruta principal a través de las cascadas de Washington, la Interestatal 90 sobre Snoqualmie Pass, se cerró el jueves debido al alto peligro de avalanchas, nieve intensa y poca visibilidad. Stevens Pass en la U.S. 2, White Pass en la U.S. 12 y Blewett Pass en la U.S. 97 también estuvieron cerrados el jueves.

Algunas carreteras podrían permanecer cerradas hasta el domingo

Los funcionarios de transporte dijeron el jueves por la noche que los cuatro pasos de montaña probablemente permanecerían cerrados hasta el domingo. “Las condiciones son demasiado peligrosas para que las cuadrillas estén en las áreas de paso”, dijeron los funcionarios del Departamento de Transporte de Washington.

“La nieve y los escombros continúan deslizándose sobre las carreteras. Las cuadrillas están trabajando en áreas donde es seguro arar, limpiar cuencas de recolección y hacer otros trabajos para tener esas áreas listas cuando podamos reabrir”, aseguraron los funcionarios.