Advertencia de tornado obliga a residentes a extremar precauciones

El servicio meteorológico recomendó a los residentes de la región que mantuvieran el volumen alto en los teléfonos celulares para que pudieran escuchar las alertas de emergencia durante toda la noche. La madrugada del jueves no hubo advertencias de tornado o tormenta en el área metropolitana de Atlanta, pero relámpagos intensos, fuertes lluvias y fuertes ráfagas de viento de hasta 40-50 mph se movían por el área, informó The Associated Press.

Si bien casi 16 millones de personas en el sureste podrían ver tormentas poderosas, dijo el centro de predicción, una región de aproximadamente 3 millones que se extiende desde el sureste de Arkansas y el noreste de Louisiana a través de Mississippi hasta Alabama tenía una advertencia de tornado peligrosos que permanecen en el suelo durante millas vientos directos de hasta 129 kph (80 mph) y granizo destructivo.