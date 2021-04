Un clima severo que incluye tormentas invernales se mueve a través del centro y el sur de EE.UU.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tormenta invernal por 6 pulgadas de nieve en Dakota del Sur

Asimismo, pronosticadores informaron sobre un peligro de incendios forestales en el sureste del país

Un clima severo se mueve a través del centro de EE.UU. en el Medio Oeste Superior en Dakota del Sur y Minnesota llevando granizo del tamaño de una pelota de golf, rayos y ráfagas de viento dañino. De acuerdo con pronosticadores, se espera que para el miércoles por la tarde y por la noche, el clima severo se mueva hacia el sur del país, incluidos Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee y Texas, con la mayor amenaza de vientos dañinos y algunos tornados.

El Servicio Meteorológico Nacional en Rapid City en Dakota del Sur, emitió una advertencia de tormenta invernal por 6 pulgadas (15 centímetros) o más de nieve el martes en las elevaciones más altas de Black Hills.

Advertencia de tormenta invernal en Dakota del Sur

Desde los años 70 no se emitía una advertencia de tormenta invernal en el oeste de Dakota del Sur, informó The Associated Press. Cualquier acumulación de nieve no debería durar mucho, ya que las temperaturas en la región volverán a mediados de los 60 grados para el jueves.

El servicio meteorológico indicó que espera que la nieve sobre Black Hills disminuya el martes por la noche. Si bien es posible que haya una mayor cantidad de nieve cerca de las colinas, se espera que Rapid City obtenga desde una capa de polvo hasta 2 pulgadas (5 centímetros) de nieve.